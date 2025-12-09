Soave capitale dell' arte | successo straordinario per la prima edizione di Impressioni d' arte
SoaveVerona – È calato il sipario domenica 30 novembre sulla mostra del grande artista Omar Galliani “.Apri gli occhi” ospitata tra le antiche mura della Chiesa di Santa Maria dei Padri Domenicani, nel centro storico di Soave, secondo appuntamento dedicato alle arti visive della prima edizione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Soave. Straordinario successo di ‘Impressioni d’arte’ 2025 - Successo di 'Impressioni d'arte' 2025 con il risultato dell'importante riconoscimento dell'inserimento ne lFondo Unico Nazionale per il Turismo ... Si legge su giornaleadige.it