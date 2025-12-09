Snowboardcross i convocati dell’Italia nella prima tappa di Coppa del Mondo a Cervinia | Moioli guida la truppa azzurra
Finalmente si comincia. La Coppa del Mondo dello snowboardcross ha finalmente inizio. Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre i protagonisti della tavola sui dossi saranno chiamati in causa per l’appuntamento di Cervinia, che prevede nell’ordine qualificazioni, prova individuale e prova mista a squadre. Calendario del massimo circuito internazionale condizionato dalle cancellazioni delle tappe, a precedere i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, di Isola 2000 (Francia) e Gudauri (Georgia). Un aspetto da considerare per le singole compagini che dovranno portare avanti la selezione della squadra in vista delle Olimpiadi in Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
