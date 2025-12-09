Snowboardcross Cervinia inaugura la Coppa del Mondo | 18 azzurri convocati per il weekend

Da venerdì a domenica qualificazioni, gara individuale e team event: Moioli, Sommariva e Visintin guidano la squadra italiana sulla Gran Becca. Cervinia è pronta. All’ombra della Gran Becca, da venerdì 12 a domenica 14 prende ufficialmente il via la Coppa del Mondo di Snowboardcross, uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno italiano. Tre giorni di sfide: prima le qualificazioni, poi la gara individuale e, infine, la prova mista a squadre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it