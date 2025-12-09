Snowboardcross Cervinia 2025 | programma orari tv streaming

Il 13 e 14 dicembre Cervinia ospiterà la prima tappa della stagione di snowboardcross 2025, dopo gli esordi dello slalom gigante a Mylin. L'evento vedrà atleti provenienti da tutto il mondo competere sulle piste italiane, con programmazione, orari e modalità di visione in tv e streaming.

Dopo gli esordi dello slalom gigante a Mylin (Cina), è ora il turno del debutto dello snowboardcross che vivrà dal 13 al 14 dicembre la prima tappa della stagione. La Coppa del Mondo 2025-2026 incomincerà da Cervinia con due gare individuali (maschili e femminili) ed una gara di chiusura a coppie miste, aggiunta dalla Fis a metà novembre. Il team azzurro si è allenato nelle scorse settimane proprio sulla pista valdostana, per prepararsi al meglio all’esordio. Sarà, quella che inizierà nel weekend, una stagione lunga, che porterà i riders italiani ad affrontare in casa le Olimpiadi Invernali in programma a febbraio 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboardcross Cervinia 2025: programma, orari, tv, streaming

