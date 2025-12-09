Snow Goose by Canada Goose ridefinisce l' inverno attraverso la leggerezza il colore e la connessione con la natura
Esploratori, Canada Goose arriva con la terza capsule collection firmata Haider Ackermann. Si tratta del compendio perfetto e adatto ad affrontare le basse temperature e il gelo più sferzante in nome di un incontro sempre più autentico con la natura. Snow Goose by Canada Goose, dal logo stilizzato di un volatile in volo - ormai riconoscibile al primo sguardo, occupa uno spazio parallelo e distinto dalla linea principale con una missione molto precisa, l'evoluzione artica del brand al fianco di chi desidera mettersi alla prova e proseguire nella scoperta. Lanciata worldwide alla fine di novembre 2025, la collezione neve è supportata da una campagna radicata nel rispetto per la natura altrettanto intensa e sfidante con la firma del fotografo francese Tim Elkaïm, che del ritratto umano in dittico alla contemplazione del paesaggio naturale ne fa una piccolagrande opera d'arte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Il nuovo Canada Goose di Haider Ackermann. Il brand come non lo hai mai visto - Il Rider Parka reinterpreta, ad esempio, l’iconico Peacekeeper Parka anni ’90 con proporzioni oversize, dettagli utilitaristici e tessuto Arctic Tech, ideale per affrontare gli elementi con stile. Lo riporta esquire.com