Snow Goose by Canada Goose ridefinisce l' inverno attraverso la leggerezza il colore e la connessione con la natura

Esploratori, Canada Goose arriva con la terza capsule collection firmata Haider Ackermann. Si tratta del compendio perfetto e adatto ad affrontare le basse temperature e il gelo più sferzante in nome di un incontro sempre più autentico con la natura. Snow Goose by Canada Goose, dal logo stilizzato di un volatile in volo - ormai riconoscibile al primo sguardo, occupa uno spazio parallelo e distinto dalla linea principale con una missione molto precisa, l'evoluzione artica del brand al fianco di chi desidera mettersi alla prova e proseguire nella scoperta. Lanciata worldwide alla fine di novembre 2025, la collezione neve è supportata da una campagna radicata nel rispetto per la natura altrettanto intensa e sfidante con la firma del fotografo francese Tim Elkaïm, che del ritratto umano in dittico alla contemplazione del paesaggio naturale ne fa una piccolagrande opera d'arte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

