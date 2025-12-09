Smart si ribalta più volte e finisce contro un muro | grave un 36enne di Sassano

Salernotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un meccanico di 36 anni, originario di Sassano ma residente da tempo a Molinella (Bologna), è rimasto gravemente ferito a seguito di un impressionante ribaltamento della sua Smart in via Malvezza. L’incidente si è verificato sabato 6 dicembre, poco dopo le 10.20, quando il conducente, per cause. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

