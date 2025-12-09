Slot | Salah? Forse ha reagito così perché non l' ho schierato

Il tecnico del Liverpool torna sulla questione Salah in conferenza, prima della partita contro l'Inter di questa sera: "Capiremo domani cosa fare con Momo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Slot: "Salah? Forse ha reagito così perché non l'ho schierato"

