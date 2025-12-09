Slot | Salah? Forse ha reagito così perché non l' ho schierato

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Liverpool torna sulla questione Salah in conferenza, prima della partita contro l'Inter di questa sera: "Capiremo domani cosa fare con Momo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

slot salah forse ha reagito cos236 perch233 non l ho schierato

© Gazzetta.it - Slot: "Salah? Forse ha reagito così perché non l'ho schierato"

Contenuti che potrebbero interessarti

slot salah forse ha"Una vergogna. Ha cercato di far licenziare Slot": Carragher si scaglia contro Salah - Il botta e risposta tra Jamie Carragher e Mohamed Salah non intende placarsi. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Slot Salah Forse Ha