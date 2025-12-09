. Slot:” Inter molto forte “Parole Salah inaspettate. Chiesa non sta bene”. Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League con l’Inter, valida per la 6^ giornata. L’allenatore dei Reds ha spiegato cosa servirà ai Reds per uscire da San Siro con i tre punti: “Sarà molto difficile perché affrontiamo una grande squadra che ha iniziato così bene in Italia e in Europa ed è stata una forza nelle ultime stagioni in Champions League. Ha perso contro il PSG, nella scorsa annata, noi sappiamo cosa voglia dire”. In merito alla decisione di non convocare Mohamed Salah, Slot risponde così: “La decisione di non farlo giocare contro l’Inter dimostra quella che è stata la nostra reazione. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Slot: “Inter grande squadra,