Slime e Science Show al LUDUM. La scienza non è soltanto un insieme di formule o teorie astratte. È un’avventura straordinaria di scoperta, un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e ci permette di capire meglio il mondo in cui viviamo. Ed è proprio questo che accade al LUDUM, dove la conoscenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it