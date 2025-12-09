Sky sanzione Antitrust da oltre 3 milioni

L’Antitrust rende noto nel suo bollettino settimanale, di aver sanzionato Sky Italia per un totale di 3,2 milioni di euro, per pratica commerciale scorretta riguardo ai prezzi degli abbonamenti tv. L’Autorità sottolinea che “il procedimento ha ad oggetto tre pratiche commerciali scorrette poste in essere da Sky riguardanti, rispettivamente: “L’ingannevolezza delle comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi Tv Sky”, per la quale sono state disposte sanzioni per 2 milioni di euro;. “L’applicazione di tali aumenti a offerte Tv di Now il cui claim (‘finché non disdici’) induceva a pensare che ne fossero escluse”, per i quali è stata irrogata una sanzione di 800mila euro;. 🔗 Leggi su Lapresse.it

