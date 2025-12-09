Sky sanzione Antitrust da oltre 3 milioni
L’Antitrust rende noto nel suo bollettino settimanale, di aver sanzionato Sky Italia per un totale di 3,2 milioni di euro, per pratica commerciale scorretta riguardo ai prezzi degli abbonamenti tv. L’Autorità sottolinea che “il procedimento ha ad oggetto tre pratiche commerciali scorrette poste in essere da Sky riguardanti, rispettivamente: “L’ingannevolezza delle comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi Tv Sky”, per la quale sono state disposte sanzioni per 2 milioni di euro;. “L’applicazione di tali aumenti a offerte Tv di Now il cui claim (‘finché non disdici’) induceva a pensare che ne fossero escluse”, per i quali è stata irrogata una sanzione di 800mila euro;. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Antitrust, sanzione da 936 milioni a sei compagnie petrolifere
Sanzione dell'Antitrust sui carburanti, è scontro con l'Eni
Gucci, Chloé e Loewe multate da Bruxelles per una sanzione complessiva da 157 milioni; Violate norme europee antitrust sui prezzi
Stangata per #WizzAir: la compagnia aerea low cost sarà tenuta a pagare una multa da 500.000 euro. Il motivo della pesante sanzione da parte dell’#Antitrust? L’abbonamento annuale “Wizz All You Can Fly” per volare a una tariffa fissa su tutte le rotte interna - facebook.com Vai su Facebook
Antitrust: sanzione di 500mila euro a Wizz Air. L’AGCM ha accertato che l’abbonamento “Wizz All You Can Fly”, promosso come “senza limiti”, ometteva informazioni adeguate su restrizioni, finestre di prenotazione e posti disponibili. Rilevate anche clausole v Vai su X
Sky, sanzione Antitrust da 3 milioni - L'Antitrust rende noto nel suo bollettino settimanale, di aver sanzionato Sky Italia per un totale di 3,2 milioni di euro, per pratica commerciale scorretta ... Da lapresse.it
Diana Canevarolo, il figlio racconta il dramma della madre trovata morta: “Mi disse come vestirmi al ... lopinionista.it
MasterChef Italia riparte l’11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX ilfattoquotidiano.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Marcell Jacobs al veleno: “Mi hanno spento la scintilla, preso in giro dalla Fidal. Tamberi? Ecco cosa ... gazzettadelsud.it
Arsenal Women–FC Twente Women: sfida chiave per la Women’s Champions League sport.periodicodaily
“Chi vorresti come prossimo premier?”. Gli italiani rispondono così: il sondaggio è clamoroso thesocialpost.it