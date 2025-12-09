Sky multata dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Sky con una multa significativa a causa di pratiche commerciali scorrette. La notizia ha suscitato sorpresa nell'azienda, che ha annunciato immediatamente il ricorso. Di seguito i dettagli della vicenda e le possibili ripercussioni.

🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sky Italia multata dall'Antitrust per 4,2 milioni: "Pratiche commerciali scorrette" - L’Antitrust ha inflitto a Sky Italia una sanzione complessiva di 4,2 milioni di euro per tre pratiche commerciali scorrette. Si legge su gazzettadiparma.it