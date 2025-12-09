Skills r-evolution | una serata per ripensare l’apprendimento e il futuro della comunità

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’apprendimento può cambiare la vita di una persona. E quando cambia una persona, può trasformarsi anche una comunità. È da questa visione che nasce Skills R-Evolution, il nuovo evento promosso da Ceipes – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e Sviluppo, organizzazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

La serata solidale di The Skill scalda i Parioli: un party per il bene - All’evento organizzato a Roma dal gruppo The Skill tante personalità si sono date appuntamento per aiutare i bambini meno fortunati Grande successo della serata “Auguri per Il Bene”, la festa annuale ... Si legge su novella2000.it