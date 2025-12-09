La Coppa del Mondo 2025-2026 di ski cross si apre a Val Thorens (Francia): il 9 e il 10 dicembre ci sarà spazio per le qualificazioni sulla pista francese, poi il 12 e il 13 spazio ai due tabelloni finali che determineranno i primi podi e assegneranno i punti in avvio di stagione. Si preannuncia grande spettacolo sulle nevi transalpine, dove si scalderanno i motori a meno di due mesi dalla rassegna a cinque cerchi che ci terrà compagnia alle nostre latitudini. Il massimo circuito internazionale di questa disciplina dello sci freestyle, che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, farà poi tappa ad Arosa (Svizzera, 15-16 dicembre) e a San Candido (Italia, 19-21 dicembre) e proporrà un paio di appuntamenti prima dei Giochi (a Veysonaz dal 21 al 24 gennaio e in Val di Fassa dal 28 al 31 gennaio), a cui seguiranno ben quattro eventi per assegnare la Sfera di Cristallo (Kopaonik, Montafon, Craigleith, Svezia). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skicross, si apre la Coppa del Mondo: Deromedis e Galli si scaldano verso le Olimpiadi