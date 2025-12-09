Sisto | Sul referendum c’è una resistenza della magistratura correntizia ma non è uno scontro con le toghe

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Sisto riguardo al referendum e alla riforma della giustizia, evidenziando la posizione del politico sulla presunta resistenza della magistratura e sulla loro autonomia. Viene anche chiarito il ruolo della politica nel processo di riforma e la distinzione tra dibattito e scontro con le toghe.

«Nella riforma della giustizia abbiamo scritto che la magistratura rimane autonoma e indipendente. Dire che la politica voglia mettere sotto schiaffo la magistratura è una balla e un falso ideologico. Una distrazione di massa». A dirlo è stato il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, ospite a Tagadà, su La7. «Qualcuno – ha aggiunto Sisto – vuole trasformare questo referendum in una lotta della politica contro la magistratura o dell’opposizione contro la maggioranza, ma non è così. Si tratta solo di rassicurare il cittadino: chi ti giudica deve essere un soggetto del tutto diverso da chi ti accusa ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sisto: «Sul referendum c’è una resistenza della magistratura correntizia, ma non è uno scontro con le toghe»

Separazione carriere, Sisto: “Saremo noi a chiedere il referendum”. Giovedì l’ultimo ok al Senato, la destra festeggia in piazza

Separazione carriere, Sisto: maggioranza parlamentare promuoverà referendum

Giustizia: Sisto, 'referendum prova di civiltà, dare agli italiani processo davvero giusto'

Giustizia: SISTO, dopo ammissione referendum,voto a inizio marzo (ANSA) - BARI, 19 NOV - "Oggi con l'ammissione, da parte della Cassazione, delle richieste di referendum sulla riforma della giustizia "anche il dato formale del quesito è superato e si potrebb - facebook.com Vai su Facebook

C’è del genio! @fp_sisto “Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza." (Cit. Vera) Vai su X

Giustizia: Sisto, 'referendum su separazione delle carriere nel 2026' - Non so se si farà entro il prossimo Consiglio Superiore della Magistratura del 2026, serve un po' di buona volontà ma non è impossibile. Come scrive ansa.it