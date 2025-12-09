Siria | media ' esplosioni nella zona di Damasco attaccato aeroporto militare'
Damasco, 9 dic. (Adnkronos) - Esplosioni sono state segnalate nell'area di Damasco. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana, aggiungendo che per il momento non sono segnalate vittime. Il canale Al-Ikhbariya, affiliato al regime siriano, ha riferito che "proiettili sono caduti nell'area dell'aeroporto militare di Al-Mezzeh, nella capitale siriana".
Siria: media, 'arrivata delegazione Consiglio sicurezza Onu'
Il leader ad interim della Siria, l'ex jihadista Ahmed al Sharaa, ha pubblicato sui social media un video che lo mostra mentre gioca a basket con due alti comandanti militari statunitensi durante la sua visita ufficiale negli Stati Uniti.
Siria: media, 'esplosioni nella zona di Damasco, attaccato aeroporto militare' - Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana, aggiungendo che per il momento non sono segnalate vittime.
