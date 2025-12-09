Sior Todero Brontolon di Carlo Goldoni al Teatro Salieri con Franco Branciaroli
Una casa abitata da marionette e un uomo imperioso che muove fili e destini. Sior Todero Brontolon di Carlo Goldoni torna in nuova veste al Teatro Salieri di Legnago mercoledì 10 dicembre alle 20.45, affidato ad un mattatore della scena come Franco Branciaroli, che restituisce tutta la forza. 🔗 Leggi su Veronasera.it
