Sinner il commento bollente di Jasmine Paolini | Mi fa impazzire
Jasmine Paolini si prepara a vivere un'altra intensa stagione tennistica, mostrandosi anche come protagonista fuori dal campo. Dopo aver portato la fiamma olimpica di Milano Cortina, è apparsa ospite a
Jasmine Paolini è pronta per un'altra grande stagione. La giocatrice azzurra, dopo aver portato la fiamma olimpica di Milano Cortina da Atene a Roma, è stata ospite insieme alla compagna di doppio Sara Errani, di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Un'occasione per rivivere i successi conquistati insieme negli ultimi anni. Impossibile non parlare di Jannik Sinner e del suo dualismo con Carlos Alcaraz, che sta monopolizzando il circuito maschile. Alla domanda su chi preferisse tra i due Paolini ha risposto a sorpresa così: " A me fa impazzire quando Jannik colpisce la palla fortissimo. È una sensazione che mi piace tanto e che mi piace anche su di me quando riesco a colpire forte.
Sinner, il commento bollente di Jasmine Paolini: "Mi fa impazzire" - Ospite a "Che tempo che fa", la tennista azzurra ha spiegato di aver un debole per il modo con cui Sinner colpisce la palla: "È una sensazione che mi piace tanto" ... Riporta msn.com
