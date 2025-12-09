Sinner il commento bollente di Jasmine Paolini | Mi fa impazzire

Ilgiornale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini si prepara a vivere un'altra intensa stagione tennistica, mostrandosi anche come protagonista fuori dal campo. Dopo aver portato la fiamma olimpica di Milano Cortina, è apparsa ospite a

Jasmine Paolini è pronta per un'altra grande stagione. La giocatrice azzurra, dopo aver portato la fiamma olimpica di Milano Cortina da Atene a Roma, è stata ospite insieme alla compagna di doppio Sara Errani, di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Un'occasione per rivivere i successi conquistati insieme negli ultimi anni. Impossibile non parlare di Jannik Sinner e del suo dualismo con Carlos Alcaraz, che sta monopolizzando il circuito maschile. Alla domanda su chi preferisse tra i due Paolini ha risposto a sorpresa così: " A me fa impazzire quando Jannik colpisce la palla fortissimo. È una sensazione che mi piace tanto e che mi piace anche su di me quando riesco a colpire forte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sinner il commento bollente di jasmine paolini mi fa impazzire

© Ilgiornale.it - Sinner, il commento bollente di Jasmine Paolini: "Mi fa impazzire..."

Sinner ha sbagliato tempi e modi del suo no alla Coppa Davis: oltre i suoi interessi ci sono passioni e sentimento | Il commento

“Proprio tu non puoi farlo”. Fedez e il commento su Jannik Sinner, è polemica

“Sinner non si deve fermare, anzi deve andare in campo il più possibile”: il commento di Bertolucci dopo il ritiro per crampi. Come sta l’azzurro e il suo programma

sinner commento bollente jasmineSinner, il commento bollente di Jasmine Paolini: "Mi fa impazzire" - Ospite a "Che tempo che fa", la tennista azzurra ha spiegato di aver un debole per il modo con cui Sinner colpisce la palla: "È una sensazione che mi piace tanto" ... Riporta msn.com