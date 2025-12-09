Sinner e la carica degli italiani all' Australian Open | 11 azzurri nella entry list

Sinner (2), Musetti (8), Cobolli (21) e Darderi (25) teste di serie nel maschile, Paolini nel femminile. E il contingente può ancora aumentare dopo le qualificazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner e la carica degli italiani all'Australian Open: 11 azzurri nella entry list

