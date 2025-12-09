Sinner e Alcaraz sulla loro rivalità | Prima c' erano Federer e Nadal adesso tocca a noi

Sinner e Alcaraz, attuali protagonisti del tennis mondiale, riflettono sulla loro rivalità, paragonandola a quella leggendaria tra Federer e Nadal. In un'intervista, i due giovani campioni condividono le proprie prospettive sul paragone con il passato e analizzano le somiglianze e le differenze tra le due grandi sfide generazionali.

Il numero 1 e 2 del mondo si sono espressi sui paragoni con il passato. Quanto c'è di simile tra la rivalità Sincaraz e quella Fedal?.

