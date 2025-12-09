Sinner avvisato spunta un nuovo rivale | altro che Alcaraz l’annuncio lascia di sasso

Il tennis si prepara a vivere un nuovo emozionante capitolo con Sinner e Alcaraz pronti a dominare la scena. Mentre la stagione si ferma, le voci e le aspettative si intensificano, lasciando spazio a nuovi rivali e sfide che promettono spettacolo e sorprese. La competizione tra i giovani talenti si fa sempre più accesa, alimentando l’anticipazione per il futuro del tennis mondiale.

Il tennis è fermo ma c’è grande attesa per la prossima stagione che vedrà molto probabilmente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz protagonisti. Sono ormai due anni che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si dividono i successi e sono gli assoluti dominatori all’interno del circuito. Quattro Slam a testa, Jannik ha vinto le Atp Finals due volte negli ultimi due anni mentre Alcaraz ha vinto più Masters 1000 ed entrambi hanno lasciato le briciole a tutti gli avversari. Al momento i due dominano rispetto a tutti gli altri, e nessuno sembra in grado di poterli davvero impensierirli. Occhio Sinner, arriva il messaggio del noto coach. 🔗 Leggi su Sportface.it

?NUOVO SONDAGGIO AL VAR DELLO SPORT ? ?Vota il miglior tennista della storia! INIZIANO I SEDICESIMI!!!!! Vi avevamo avvisato! Dopo 2 mesi meravigliosi non vi avremmo lasciato soli! ?Questa volta sarà più specifico! Sarete chiamati - facebook.com Vai su Facebook

Sinner, è Resnicoff il nuovo fisioterapista: l'argentino vola in Cina insieme a Jannik - Il quadro è finalmente completo: nello staff di Jannik Sinner si è riempita l’ultima casella, quella del fisioterapista. Scrive gazzetta.it