Sindaco indagato per corruzione la telecamera ' spia' monitora la consegna della mazzetta
La consegna della presunta mazzetta al sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino monitorata dai carabinieri con una microspia installata nell’auto del primo cittadino.E’ quanto emerge dall’inchiesta in cui Marrandino è indagato per corruzione insieme al professionista Daniele Di Caprio, che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Grotte di Frasassi: il parcheggio è abusivo, indagato il sindaco
Rocco Trimarchi morto sul lavoro a Ventimiglia, il sindaco Flavio Di Muro (Lega) indagato per omicidio colposo
Angelo Rocchi, ex sindaco di Cologno, è indagato per corruzione. Con lui un esponente di Fratelli d'Italia
Il sindaco di Castel Volturno indagato per corruzione, trovata mazzetta da 500 euro. La Procura: 'Soldi per garantire incarichi' - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di Castel Volturno indagato per corruzione. Trovata mazzetta da 500 euro. Cc e pm: 'soldi per incarichi' #ANSA Vai su X
Castel Volturno, “scatola con banconote in auto”: il sindaco Marrandino indagato per corruzione - Un passaggio rapido, una scatola chiusa, il sedile dell’auto come nascondiglio. pupia.tv scrive
Bagnoli, partono le demolizioni in mare: Manfredi parla di “giornata storica” 2anews.it
Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro: lo strano incidente (e cosa c’è dietro) – ... ilfattoquotidiano.it
Athletic Club-PSG: formazioni, statistiche e anteprima justcalcio.com
Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ... calcionews24.com
Classifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance lanazione.it
San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli lettera43.it