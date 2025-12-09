Sindaco indagato per corruzione la telecamera ' spia' monitora la consegna della mazzetta

Casertanews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La consegna della presunta mazzetta al sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino monitorata dai carabinieri con una microspia installata nell’auto del primo cittadino.E’ quanto emerge dall’inchiesta in cui Marrandino è indagato per corruzione insieme al professionista Daniele Di Caprio, che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

