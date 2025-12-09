Simulazioni e sceneggiate superato il livello di guardia Serve più fair-play

Gazzetta.it | 9 dic 2025

Il campionato di Serie A è anche teatro di simulazioni e contestazioni arbitrarie. Dall’episodio di Saelemaekers, che drammatizza un fallo subito, alle proteste esagerate, ecco perché è necessaria una riflessione . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

