Simona Ventura non ne può più Jonas e Anita irritanti | le pagelle del Grande Fratello verso la finale

Simona Ventura esprime la sua frustrazione nei confronti di Jonas e Anita, giudicandoli irritanti nelle ultime pagelle del Grande Fratello 2025. A pochi giorni dalla finale, il programma si avvicina al grande appuntamento, tra emozioni e commenti serrati sui concorrenti. Ecco le valutazioni finali di questa edizione che si sta per concludere.

Roma, 8 dicembre 2025 – Penultime pagelle del Grande Fratello di quest’anno. Già perché, ridendo (poco) e scherzando (parecchio), siamo arrivati alla finale del Grande Fratello 2025. L’ultimo atto del reality show condotto da Simona Ventura si svolgerà lunedì 15 dicembre. Quella di lunedì 8 dicembre è stata infatti la semifinale di questa edizione “total nip”. Un’edizione che, non si può negare, ha fatto acqua da tutte le parti. E anche nella semifinale a recitare il ruolo da protagonista è stata la noia. Le pagelle della semifinale del Grande Fratello 2025. Jonas e Anita ci sono o ci fanno?. Simone sempre protetto: anche basta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net