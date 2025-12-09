Simona Ventura non ne può più Jonas e Anita irritanti | le pagelle del Grande Fratello verso la finale
Simona Ventura esprime la sua frustrazione nei confronti di Jonas e Anita, giudicandoli irritanti nelle ultime pagelle del Grande Fratello 2025. A pochi giorni dalla finale, il programma si avvicina al grande appuntamento, tra emozioni e commenti serrati sui concorrenti. Ecco le valutazioni finali di questa edizione che si sta per concludere.
Roma, 8 dicembre 2025 – Penultime pagelle del Grande Fratello di quest’anno. Già perché, ridendo (poco) e scherzando (parecchio), siamo arrivati alla finale del Grande Fratello 2025. L’ultimo atto del reality show condotto da Simona Ventura si svolgerà lunedì 15 dicembre. Quella di lunedì 8 dicembre è stata infatti la semifinale di questa edizione “total nip”. Un’edizione che, non si può negare, ha fatto acqua da tutte le parti. E anche nella semifinale a recitare il ruolo da protagonista è stata la noia. Le pagelle della semifinale del Grande Fratello 2025. Jonas e Anita ci sono o ci fanno?. Simone sempre protetto: anche basta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Simona Ventura superstar ieri sera ha inaugurato a Limone, sulla piazza del Municipio affollata il Presepe Pop di Marco Lodola. «Sono felicissima di essere qui. Mi riporta alla mia infanzia, quando venivo a sciare sulle piste del Piemonte e anche su quelle di - facebook.com Vai su Facebook
Simona Ventura rifatta? Genny Urtis svela tutto/ Ecco i ritocchini ai quali si sarebbe sottoposta - Genny Urtis, nella sua rubrica su Instagram, svela i ritocchini a cui si sarebbe sottoposta la conduttrice del Grande Fratello. Come scrive ilsussidiario.net