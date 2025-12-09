Silvia Salis ora il presepe lo fa a casa | ma è un giocattolo

Silvia Salis, nota per le sue creazioni artigianali, ha deciso di realizzare un presepe a casa, utilizzando un giocattolo come simbolo. Con questa scelta, cerca di rispondere a recenti polemiche, affidandosi a un linguaggio semplice e immediato che richiama immagini familiari, per comunicare il proprio messaggio in modo diretto e sincero.

Silvia Salis ha scelto il linguaggio più semplice — quello delle immagini familiari — per provare a chiudere una polemica che negli ultimi giorni l’ha travolta. Dopo le contestazioni sul mancato allestimento del presepe a Palazzo Tursi, la sindaca di Genova ha pubblicato su Instagram una foto del figlio seduto accanto all’albero di Natale, intento a giocare con un piccolo presepe di statuine giocattolo. Un’immagine domestica, studiata o spontanea che sia, destinata a riaccendere la discussione sul senso della tradizione nelle istituzioni. Il post condiviso da Silvia Salis su Instagram (@silviasalis) Nel post, la prima cittadina ha scritto: " 8 dicembre significa albero di Natale e presepe con la famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Silvia Salis ora il presepe lo fa a casa: ma è un giocattolo

