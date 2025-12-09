Rimini, 9 dicembre 2025 – “ Eravamo poveri, una famiglia di contadini. E’ stata la campagna che mi ha fortificato e me ne vanto perché è dalla terra che nasce la vita. Ho lavorato con l’esercito americano, ho fatto il cameriere, il barista e il parcheggiatore. Nel 1946 eravamo tre fratelli, mio padre Cesare ci disse: ‘C’è poca speranza con la campagna. cercate altre strade’”. Woolrich, lettera al veleno dei dipendenti: “Ascoltateci, abbiamo tenuto in piedi l’azienda” Un solo paio di scarpe da dividere con i fratelli. Allora Silvano Gerani aveva un solo paio di scarpe da dividere con i fratelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Silvano Gerani, il signore della moda: la fame, la fatica, gli amori. A piedi nudi fino in cima all’Iceberg