Silvano Gerani il signore della moda | la fame la fatica gli amori A piedi nudi fino in cima all’Iceberg
Rimini, 9 dicembre 2025 – “ Eravamo poveri, una famiglia di contadini. E’ stata la campagna che mi ha fortificato e me ne vanto perché è dalla terra che nasce la vita. Ho lavorato con l’esercito americano, ho fatto il cameriere, il barista e il parcheggiatore. Nel 1946 eravamo tre fratelli, mio padre Cesare ci disse: ‘C’è poca speranza con la campagna. cercate altre strade’”. Woolrich, lettera al veleno dei dipendenti: “Ascoltateci, abbiamo tenuto in piedi l’azienda” Un solo paio di scarpe da dividere con i fratelli. Allora Silvano Gerani aveva un solo paio di scarpe da dividere con i fratelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
La scalata di Gerani, Cattolica: dalla miseria della campagna romagnola all’impero dell’Iceberg: Silvano Gerani, 94 anni, ripercorre nel libro ‘Un desiderio infinito’ la sua scalata. Vai su X
Silvano Gerani, il signore della moda: la fame, la fatica, gli amori. A piedi nudi fino in cima all’Iceberg - A 94 anni il fondatore della Gilmar racconta in un libro la nascita di un impero. Si legge su ilrestodelcarlino.it