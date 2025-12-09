S' illumina l' albero e a Pisa il Natale si accende | un mese di eventi in città

Pisatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 8 dicembre, in occasione della festa dell'Immacolata Concezione, Pisa ha ufficialmente dato il via al mese di eventi natalizi riuniti nel cartellone ‘Pisa città del Natale’. Già da venerdì 5 dicembre i mercatini in piazza Vittorio Emanuele II e in Logge di Banchi hanno accolto i primi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

s illumina albero pisaPisa inaugura i Mercatini di Natale: fino al 6 gennaio in piazza Vittorio Emanuele e Logge di Banchi - Sono stati inaugurati questo pomeriggio, venerdì 5 dicembre, i Mercatini di Natale a Pisa. Si legge su gonews.it