S' illumina l' albero e a Pisa il Natale si accende | un mese di eventi in città
Lunedì 8 dicembre, in occasione della festa dell'Immacolata Concezione, Pisa ha ufficialmente dato il via al mese di eventi natalizi riuniti nel cartellone ‘Pisa città del Natale’. Già da venerdì 5 dicembre i mercatini in piazza Vittorio Emanuele II e in Logge di Banchi hanno accolto i primi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Conto alla rovescia. Oggi la città s’illumina. E l’albero si accende
Piazza Nettuno illumina il Natale: acceso l’albero e inaugurate le luci fino alle Due Torri | VIDEO
Bari si prepara alle feste, aspettando San Nicola: si illumina l'albero di Natale sul sagrato della Basilica
Pellaro si illumina di magia. Stasera lo storico Albero di Natale è tornato a brillare, accendendo non solo la piazza… ma anche i cuori di tutta la comunità. Un simbolo che ogni anno ci ricorda quanto sia speciale ritrovarsi, riconoscersi e sentirsi parte di qu - facebook.com Vai su Facebook
Roma si illumina per il Natale, acceso l'albero a Piazza del Popolo. Il sindaco Gualtieri dà il via alle feste nella Capitale #ANSA Vai su X
Pisa inaugura i Mercatini di Natale: fino al 6 gennaio in piazza Vittorio Emanuele e Logge di Banchi - Sono stati inaugurati questo pomeriggio, venerdì 5 dicembre, i Mercatini di Natale a Pisa. Si legge su gonews.it
