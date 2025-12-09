S' illumina l' albero e a Pisa il Natale si accende | un mese di eventi in città

Pisatoday.it | 9 dic 2025

A Pisa, il Natale prende il via con l’illuminazione dell’albero e un ricco calendario di eventi. Dal 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, la città si anima con iniziative e spettacoli che accompagneranno residenti e visitatori durante tutto il mese, rendendo Pisa una vera e propria città del Natale.

Lunedì 8 dicembre, in occasione della festa dell'Immacolata Concezione, Pisa ha ufficialmente dato il via al mese di eventi natalizi riuniti nel cartellone ‘Pisa città del Natale’. Già da venerdì 5 dicembre i mercatini in piazza Vittorio Emanuele II e in Logge di Banchi hanno accolto i primi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Conto alla rovescia. Oggi la città s’illumina. E l’albero si accende

