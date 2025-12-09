Sicurezza idraulica Mazzeo | Per la provincia di Pisa oltre 8,5 milioni di euro e 38 interventi
Il territorio pisano e toscano, negli ultimi anni, è stato colpito ogni anno da fenomeni alluvionali che hanno causato sempre danni importanti. Nell'autunno 2023 in particolare, secondo la stima Irpet, le conseguenze patite da famiglie e imprese hanno comportato perdite per oltre 2 miliardi di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Consorzio e sicurezza idraulica. Lavori al termine dopo i danni
Lavori di messa in sicurezza della rete idraulica a Bulgarnò, modifiche temporanee alla viabilità
Sicurezza idraulica, i lavori. Pulizia delle caditoie nelle aree più critiche
conclusi i lavori nel fosso Rio Santa Maria e in altri corsi d’acqua del territorio: il Consorzio rafforza la sicurezza idraulica nelle zone produttive e lungo la viabilità principale - facebook.com Vai su Facebook
"Classifica su sicurezza provinciale non comunale" - "Quelle di Mazzeo sono dichiarazioni allarmistiche sul fatto che Pisa sarebbe una delle province più insicure d’Italia. Da lanazione.it
