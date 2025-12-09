Sicurezza idraulica Mazzeo | Per la provincia di Pisa oltre 8,5 milioni di euro e 38 interventi

Pisatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il territorio pisano e toscano, negli ultimi anni, è stato colpito ogni anno da fenomeni alluvionali che hanno causato sempre danni importanti. Nell'autunno 2023 in particolare, secondo la stima Irpet, le conseguenze patite da famiglie e imprese hanno comportato perdite per oltre 2 miliardi di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Consorzio e sicurezza idraulica. Lavori al termine dopo i danni

Lavori di messa in sicurezza della rete idraulica a Bulgarnò, modifiche temporanee alla viabilità

Sicurezza idraulica, i lavori. Pulizia delle caditoie nelle aree più critiche

"Classifica su sicurezza provinciale non comunale" - "Quelle di Mazzeo sono dichiarazioni allarmistiche sul fatto che Pisa sarebbe una delle province più insicure d’Italia. Da lanazione.it