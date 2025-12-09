Sicurezza idraulica Mazzeo | Per la provincia di Pisa oltre 8,5 milioni di euro e 38 interventi

Il territorio della provincia di Pisa e della Toscana è stato frequentemente interessato da eventi alluvionali, provocando ingenti danni. Per rafforzare la sicurezza idraulica, sono stati stanziati oltre 8,5 milioni di euro e avviati 38 interventi, al fine di mitigare i rischi e proteggere le comunità locali.

Il territorio pisano e toscano, negli ultimi anni, è stato colpito ogni anno da fenomeni alluvionali che hanno causato sempre danni importanti. Nell'autunno 2023 in particolare, secondo la stima Irpet, le conseguenze patite da famiglie e imprese hanno comportato perdite per oltre 2 miliardi di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Consorzio e sicurezza idraulica. Lavori al termine dopo i danni

Lavori di messa in sicurezza della rete idraulica a Bulgarnò, modifiche temporanee alla viabilità

Sicurezza idraulica, i lavori. Pulizia delle caditoie nelle aree più critiche

Cerreto Guidi. Un anno dall'esondazione: tavolo su sicurezza idraulica e interventi necessari. #cerretoguidi #esondazione #simonarossetti - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza idraulica a Pisa: 8,5 milioni e 38 cantieri per riparare i danni dell’alluvione del 2023 - "Per la provincia di Pisa oltre 8,5 milioni di euro e 38 interventi per la messa in sicurezza idraulica e il ripristino dei danni dell’alluvione 2023: una ... Scrive gonews.it