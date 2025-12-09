Sicura di batterlo non devo vederlo Sabalenka punzecchia Kyrgios | la Battaglia dei Sessi e il campo più piccolo
Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios daranno vita a uno degli eventi tennistici più attesi per questo finale di anno solare: il prossimo 28 dicembre, infatti, la bielorussa e l’australiano daranno vita a quella che sarà una nuova “Battaglia dei Sessi”, uno scontro tra una donna e un uomo su un campo da tennis. Una sfida in singolare che attirerà l’attenzione degli appassionati e non solo sul cemento di Dubai (Emirati Arabi Uniti) e che indubbiamente farà la storia, anche se i tempi sono decisamente diversi rispetto al celeberrimo confronto tra Bobby Riggs e Billie Jean King datato 20 settembre 1973 (vinse King contro il 55enne Riggs). 🔗 Leggi su Oasport.it
