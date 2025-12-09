Sicilitudine il nuovo viaggio di Saitta tra radici e lontananza

Sbircialanotizia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il nuovo singolo, il cantautore siciliano Saitta torna a dare voce a chi vive lontano dalle proprie radici, trasformando sentimenti privati in un racconto collettivo. La sua musica sceglie le crepe dell’anima come punto di partenza e, ancora una volta, accompagna l’ascoltatore dentro una distanza che brucia ma che non cancella l’appartenenza. Sicilitudine, un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

sicilitudine il nuovo viaggio di saitta tra radici e lontananza

© Sbircialanotizia.it - Sicilitudine, il nuovo viaggio di Saitta tra radici e lontananza