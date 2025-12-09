Sicilia nuove regole per la nomina dei manager sanitari | nasce la commissione di selezione

9 dic 2025

Procedure più rigorose per la selezione dei futuri direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario della Regione. La Giunta Schifani ha approvato la proposta di istituzione di un organismo che sarà incaricato di selezionare terne di candidati da cui l’assessore alla Salute individuerà i nomi manager da sottoporre al governo. «E' un sistema innovativo - dice il presidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

