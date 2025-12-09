Sicilia nuove regole per la nomina dei manager sanitari | nasce la commissione di selezione
Procedure più rigorose per la selezione dei futuri direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario della Regione. La Giunta Schifani ha approvato la proposta di istituzione di un organismo che sarà incaricato di selezionare terne di candidati da cui l’assessore alla Salute individuerà i nomi manager da sottoporre al governo. «E' un sistema innovativo - dice il presidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Sicilia, rivolta dei balneari: nuove verifiche antimafia minacciano le concessioni
Sicilia in testa per crescita del numero di nuove imprese ma Messina resta indietro
Sicilia, nuove accuse al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno: oltre a corruzione e peculato anche falso e truffa
Nuove regole per i Concorsi Pubblici dal 2026 Scopri le novità su https://www.concorsosicilia.it/nuove-regole-per-i-concorsi-pubblici-dal-2026/ - facebook.com Vai su Facebook
Concorsi Sicilia: nuove opportunità al CEFPAS per assistenti e funzionari catania.liveuniversity.it/2025/12/03/con… Vai su X
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione - Per la scelta dei candidati a manager delle aziende sanitarie territoriali e ospedaliere si attuerà una procedura a «doppio livello» ... Si legge su msn.com
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole firenzepost.it
Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Kairat Olympiakos 0-1! Sblocca Gelson Martins calcionews24.com
La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia ilgiornale.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione gazzettadelsud.it