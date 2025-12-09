Siamo Archivio viaggio nella memoria collettiva attraverso pellicole storiche e amatoriali

Siamo Archivio è un progetto che esplora la memoria collettiva di Bergamo attraverso pellicole storiche e amatoriali. Ricostruendo il passato dalle immagini girate tra gli anni Venti e Ottanta, l'iniziativa dà nuova vita a preziosi frammenti di storia, risvegliando ricordi e creando un ponte tra le generazioni attraverso il potere evocativo delle immagini d'epoca.

Bergamo. Dare nuova vita a immagini provenienti dal passato, da vecchie pellicole di cineamatori girate tra gli anni Venti e Ottanta del Novecento, ritrovandone la forza intrinseca capace di parlare alla memoria generando ricordi. Questo è l'obiettivo dell' Archivio Cinescatti, archivio regionale del film amatoriale e di famiglia, che fa riscoprire queste immagini, grazie al progetto " Siamo Archivio ", presentato mercoledì 10 dicembre (ore 21) al cinema Lo Schermo Bianco di Bergamo ( ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata, scrivendo un'email a cinescatti@lab80.

