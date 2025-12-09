Siae Microelettronica e Sm Optics Mancano quattro mesi di stipendi Lavoratori in corteo fino al municipio

A Cologno Monzese, i lavoratori di Siae Microelettronica e Sm Optics hanno avviato una protesta, manifestando con un corteo che si snoderà fino al municipio. La mobilitazione deriva dalla grave situazione finanziaria delle aziende, con quattro mesi di stipendi ancora in attesa di pagamento. L'evento rappresenta un momento di forte tensione sociale e sindacale.

Giornata di forte protesta quella di oggi a Cologno Monzese. Alle 9 partirà dalla sede della Sm Optics e Siae Microelectronics il corteo dei lavoratori che dopo aver attraversato la città raggiungerà la sede del Municipio. Verosimilmente qui incontreranno il sindaco di Cologno che già nelle precedenti manifestazioni di protesta è andato a portare la propria solidarietà ai lavoratori. Il corteo poi ripercorrerà le strade cittadine per tornare alla sede della società dove partirà un presidio davanti ai cancelli. Sarà una giornata di passione e di forte protesta, anche se i lavoratori da mesi in stato di agitazione hanno sempre manifestato con metodi pacifici e senza creare problemi nel rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Siae Microelettronica e Sm Optics. Mancano quattro mesi di stipendi. Lavoratori in corteo fino al municipio

