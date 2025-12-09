Si schianta contro nove auto in sosta morto il direttore generale di Siad | Ivano Rinaldi aveva 41 anni
Ivano Rinaldi, 41 anni, direttore generale di Siad e volto della politica trentina, è morto ad Alba in un tragico incidente. Si è sentito male mentre era alla guida e si è schiantato contro alcune vetture in sosta. Illesi moglie e figlio che erano con lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Messaggero Veneto. . Un morto e nove feriti, di cui uno grave. È il bilancio dell’incidente mortale che si è verificato attorno alle 7 sulla Sr 454, nel territorio comunale di Maniago. A perdere la vita è stato il conducente dell’auto, mentre cinque minorenni sono fin - facebook.com Vai su Facebook
Si schianta in vacanza contro nove auto in sosta, muore a 41 anni: salvi la moglie e il figlio - La vittima si chiamava Ivano Rinaldi: era direttore generale della società cooperativa Siad di Trento. Riporta msn.com
