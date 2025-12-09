Si schianta contro nove auto in sosta morto il direttore generale di Siad | Ivano Rinaldi aveva 41 anni

Ivano Rinaldi, 41 anni, direttore generale di Siad e volto della politica trentina, è morto ad Alba in un tragico incidente. Si è sentito male mentre era alla guida e si è schiantato contro alcune vetture in sosta. Illesi moglie e figlio che erano con lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

