Si posa il nuovo asfalto al Moregallo | la SP583 chiude cinque notti

Leccotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro giorni di chiusura per la SP583 Lariana. La Provincia di Lecco sta infatti provvedendo a interventi di riasfaltatura del manto stradale, in particolare nel tratto dal pk 42+650 circa (dopo l'ingresso all'Hotel Nautilus) al pk 41+300 circa (confine con il Comune di Valbrona) nel territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

