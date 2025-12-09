Si posa il nuovo asfalto al Moregallo | la SP583 chiude cinque notti

Quattro giorni di chiusura per la SP583 Lariana. La Provincia di Lecco sta infatti provvedendo a interventi di riasfaltatura del manto stradale, in particolare nel tratto dal pk 42+650 circa (dopo l'ingresso all'Hotel Nautilus) al pk 41+300 circa (confine con il Comune di Valbrona) nel territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Itema investe sul futuro e posa la prima pietra del nuovo sito produttivo

Posa della prima pietra del nuovo ospedale: pronto soccorso h24 e 191 posti letto

La tangenziale chiude una notte per la posa del nuovo cavalcavia Bottenigo

ANNUNCIO UFFICIALE FINESTRAL ?È ARRIVATA LA GARANZIA ZERO RISCHIO. ?Il nostro nuovo slogan racchiude la promessa della Posa Certificata EQF3: ?Aprila... e Vivi Senza Pensieri! ?Smetti di preoccuparti. Scegli la certezza. ? VAI AL SITO: ww - facebook.com Vai su Facebook

Carbonia, asfalto nuovo in viale del Minatore - L'intervento era atteso da una ventina di anni considerate le sue condizioni diventate aberranti, ma oggi l'impresa d'appalto che aveva iniziato i lavori lo scorso dicembre ha completato la posa del ... Scrive unionesarda.it