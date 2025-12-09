Si posa il nuovo asfalto al Moregallo | la SP583 chiude cinque notti

La Provincia di Lecco ha avviato i lavori di riasfaltatura sulla SP583 Lariana, nel tratto tra il pk 42+650 e il pk 41+300. Per consentire gli interventi, la strada sarà chiusa al traffico per cinque notti, dal 10 al 14 ottobre, coinvolgendo complessivamente quattro giorni di lavori.

Quattro giorni di chiusura per la SP583 Lariana. La Provincia di Lecco sta infatti provvedendo a interventi di riasfaltatura del manto stradale, in particolare nel tratto dal pk 42+650 circa (dopo l'ingresso all'Hotel Nautilus) al pk 41+300 circa (confine con il Comune di Valbrona) nel territorio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

