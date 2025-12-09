Si parte alti e si finisce nel retequattrismo Realpolitik il nuovo capolavoro tv di Pier Silvio Berlusconi
L'articolo analizza il percorso di Realpolitik, il nuovo prodotto televisivo di Pier Silvio Berlusconi, evidenziando come le dinamiche politiche di Forza Italia e le strategie di Berlusconi possano influenzare il consenso e la stabilità del partito, con un focus sulle recenti previsioni di consenso elettorale.
Forza Italia si tenga Tony Tajani: con la cura di Pier Silvio Berlusconi rischia di crollare al 2.8 per cento. Vi raccontiamo il nuovo esperimento informativo Mediaset. E’ Realpolitik di Tommaso Labate, ed è una prova ulteriore di come si manda a sbattere un talento, per cucinare, alla fine, i soliti straccetti di retequattrismo: carne da cannone, sorrisi finti e cronacaccia. Per inseguire La7 di Urbano Cairo, per riverniciarsi ancora e spiegare al mondo (in Germania) che Mediaset è una televisione aperta (a sinistra), viene reclutata una firma politica come Labate. E’ un volto nuovo, brillante, scrive sul Corriere della Sera, ed è perfetto per la prima serata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
