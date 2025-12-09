Un giocatore molto famoso si fa male all’interno della sua abitazione mentre cerca di fare le decorazioni natalizie Sembra la storia bizzarra di un film d’altri tempi, quasi modello Disney, ma è tutto vero e fin troppo reale. E a pagarne le conseguenze è uno giocatore molto importante anche perché gioca in una delle squadre più famose e seguite del mondo. (Facebook Cityrumors.it) Sembra incredibile ma c’è un calciatore, ruolo difensore, che qualche giorno fa si è infortunato di brutto mentre stava aiutando la moglie e i figli a fare l’albero di Natale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Si infortuna facendo l’albero di Natale: il difensore salta il big match di Champions