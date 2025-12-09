Si infortuna facendo l’albero di Natale | il difensore salta il big match di Champions

Cityrumors.it | 9 dic 2025

Un giocatore molto famoso si fa male all’interno della sua abitazione mentre cerca di fare le decorazioni natalizie Sembra la storia bizzarra di un film d’altri tempi, quasi modello Disney, ma è tutto vero e fin troppo reale. E a pagarne le conseguenze è uno giocatore molto importante anche perché gioca in una delle squadre più famose e seguite del mondo. (Facebook Cityrumors.it) Sembra incredibile ma c’è un calciatore, ruolo difensore, che qualche giorno fa si è infortunato di brutto mentre stava aiutando la moglie e i figli a fare l’albero di Natale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

