Si ferma il processo che vede imputato Morgan per stalking verso Angelica Schiatti
Al centro della decisione, l'articolo 162-ter del codice penale che non prevede l'estinzione del reato anche se l'imputato mette in atto condotte riparatorie. Ora l'esame spetta alla Corte Costituzionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Tutelare il diritto di difesa degli imputati: ecco perché il processo per l’omicidio Regeni si ferma in attesa della Corte Costituzionale
Morgan, si ferma il processo per stalking: accolta l’eccezione di legittimità costituzionale dei suoi legali
Processo stalking a Morgan, si ferma tutto: gli atti vanno alla Corte Costituzionale
È possibile avere una litografia su entrambi i lati della gabbietta ferma-tappo? Assolutamente sì! Grazie alle più recenti tecnologie di stampa, possiamo realizzare intricati disegni grafici su entrambi i lati del disco delle gabbiette ferma-tappo. Il processo richied - facebook.com Vai su Facebook
Qui, la mia #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale di oggi Sabato, 6 dicembre 2025. - Nell'edizione odierna della Rassegna stampa turca analizziamo come il processo di pace curdo in #Turchia sia entrato nella sua fase "più rischiosa", con tutti gli attori Vai su X
Si ferma il processo che vede imputato Morgan per stalking verso Angelica Schiatti - ter del codice penale che non prevede l'estinzione del reato anche se l'imputato mette in atto condotte riparatorie. Si legge su vanityfair.it
I 5 stelle non ascoltano Zelensky. L'eurodeputato Della Valle: "E' la Ue che chiede di continuare la guerra" ilfoglio.it
Young Boys-Lille (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Patrick Wilson spiega la magia del metaverse e cosa le decenni di cinema insegnano su Hollywood jumptheshark.it
Square Enix, uno dei principali azionisti ha criticato fortemente la dirigenza con un corposo documento game-experience.it
Carlo Freccero smonta la narrazione della sinistra sulla Rai: “C’è TeleMeloni? Come ci sono state TeleRenzi e ... secoloditalia.it
Gwyneth Paltrow insieme al figlio Moses sul red carpet di Marty Supreme: «È imbarazzato perché bacio Timothée ... vanityfair.it