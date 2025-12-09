Si apre il sipario sulla solidarietà con il concerto di beneficenza dell' Aeronautica Militare

Quasi 60 artisti sul palcoscenico tra Fanfara, musicisti e ballerini. Due ore di spettacolo per viaggiare con ‘Fanfara & Friends’ sulle ali della musica, spaziando dai classici fino alle melodie più contemporanee. Torna al Teatro Comunale, domenica 14 alle 18, l'appuntamento con il ‘Concerto di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il sipario si apre sulla solidarietà: al Teatro Comunale la 17a edizione del Concerto di Beneficenza dell'Aeronautica Militare - Il concerto, come da tradizione, vedrà l'esibizione della Fanfara dell'Aeronautica Militare (Comando Squadra Aerea