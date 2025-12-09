Sfrutta omonimia con ereditiera per rubare alle banche 30 milioni e pagare debiti della sua azienda | ricercata dall'Fbi

Una donna di 73 anni è ricercata dall'Fbi con l'accusa di aver truffato diversi istituti bancari degli Usa dopo essersi finta una ricca ereditiera. Mary Carole McDonnell ha usato un caso di omonimia per fingersi ereditiera della McDonnell Aircraft Corporation e pagare con i soldi rubati i debiti della sua piccola azienda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

