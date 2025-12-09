Sfida Netflix-Paramount per Warner Bros perché Trump non è solo spettatore
La guerra per il controllo di Warner Bros. Discovery, che vede impegnate Paramount e Netflix ha catturato l’attenzione di Donald Trump, spettatore decisamente interessato: il tycoon vede infatti suoi interessi intrecciati a quelli dell’operazione e, secondo la Cnn, sta cercando di influenzarne l’esito. Nonostante abbia affermato pubblicamente di non avere «amici» coinvolti nell’affare, in realtà il presidente americano è molto legato ai vertici di Paramount. Ted Sarandos (Ansa). Per Trump l’accordo con Netflix «potrebbe rappresentare un problema». A seguito dell’ accordo vincolante siglato da Netflix per acquisire gli asset cinematografici e streaming di Warner Bros (inclusa HBO ) per 82,7 miliardi di dollari (di cui 72 di equity value), Trump – che a novembre aveva incontrato il ceo Ted Sarandos per discutere informalmente l’operazione – ha detto che sarebbe stato «coinvolto» nelle decisioni normative riguardanti l’operazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Paramount Netflix: ultima sfida per la conquista di Hollywood. Breve storia della fabbrica dei sogni Vai su X
Paramount sfida Netflix e presenta un'offerta per acquistare Warner Bros Nonostante l'interesse di WBD verso Netflix, Paramount è tornata alla carica con una proposta: un'offerta pubblica in contanti da 30 dollari per azione - facebook.com Vai su Facebook
Sfida Netflix-Paramount per Warner Bros, perché Trump non è solo spettatore - Discovery, che vede impegnate Paramount e Netflix ha catturato l’attenzione di Donald Trump, spettatore decisamente interessato: il tycoon vede infatti suoi ... Da msn.com
