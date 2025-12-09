Sfida ecologica tra scuole | raccolti più di 500 chili di vecchi dispositivi elettrici

Una sfida ecologica coinvolge le scuole nella raccolta di dispositivi elettrici usati, totalizzando oltre 500 chili di Raee. Telefonini, phon, rasoi elettrici, computer e piccoli elettrodomestici vengono recuperati e destinati a una seconda vita, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sulla gestione sostenibile dei rifiuti elettronici.

Oltre 500 chili di vecchi dispositivi, tra telefonini, phon, rasoi elettrici, computer e piccoli elettrodomestici - i cosiddetti Raee - avranno una seconda vita. Grazie alla gara tra le scuole di Tavullia e di Vallefoglia, nell’ambito del progetto europeo Ewaster finanziato dal Programma Interreg Euro-Med e sostenuto dall’unione Europea con oltre due milioni di euro - di cui 132mila destinati all’unione dei comuni Pian del Bruscolo - la quantità di rifiuti raccolti per essere avviati a riciclaggio ha superato le aspettative degli organizzatori. Coinvolte nella competizione le scuole ‘Fabio Tombari’ di Padiglione, frazione di Tavullia e ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa’ di Bottega a Vallefoglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfida ecologica tra scuole: raccolti più di 500 chili di vecchi dispositivi elettrici

