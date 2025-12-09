Sfida ecologica tra scuole | raccolti più di 500 chili di vecchi dispositivi elettrici

Ilrestodelcarlino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sfida ecologica coinvolge le scuole nella raccolta di dispositivi elettrici usati, totalizzando oltre 500 chili di Raee. Telefonini, phon, rasoi elettrici, computer e piccoli elettrodomestici vengono recuperati e destinati a una seconda vita, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sulla gestione sostenibile dei rifiuti elettronici.

Oltre 500 chili di vecchi dispositivi, tra telefonini, phon, rasoi elettrici, computer e piccoli elettrodomestici - i cosiddetti Raee - avranno una seconda vita. Grazie alla gara tra le scuole di Tavullia e di Vallefoglia, nell’ambito del progetto europeo Ewaster finanziato dal Programma Interreg Euro-Med e sostenuto dall’unione Europea con oltre due milioni di euro - di cui 132mila destinati all’unione dei comuni Pian del Bruscolo - la quantità di rifiuti raccolti per essere avviati a riciclaggio ha superato le aspettative degli organizzatori. Coinvolte nella competizione le scuole ‘Fabio Tombari’ di Padiglione, frazione di Tavullia e ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa’ di Bottega a Vallefoglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sfida ecologica tra scuole raccolti pi249 di 500 chili di vecchi dispositivi elettrici

© Ilrestodelcarlino.it - Sfida ecologica tra scuole: raccolti più di 500 chili di vecchi dispositivi elettrici

News recenti che potrebbero piacerti

sfida ecologica scuole raccoltiSfida ecologica tra scuole: raccolti più di 500 chili di vecchi dispositivi elettrici - Oltre 500 chili di vecchi dispositivi, tra telefonini, phon, rasoi elettrici, computer e piccoli elettrodomestici - Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sfida Ecologica Scuole Raccolti