Sevizia e narcotizza la compagna infermiere arrestato nel Napoletano

«Mi sta picchiando da stamattina, mi costringe ad assumere del sedativo per farmi rilassare e dimenticare": è accusato di aver seviziato e narcotizzato la compagna l’infermiere di 47 anni arrestato a Marano, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione dopo la segnalazione di una aggressione e hanno trovato sanguinante la donna, una 40enne, che aveva già denunciato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

