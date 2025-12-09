Settore giovanile Cinquina della Primavera allo Spezia Doppiette di Perugini e Dottori e gol di Berta

La squadra Primavera di Giorgi torna alla vittoria con una convincente vittoria casalinga contro lo Spezia, interrompendo una serie di quattro turni senza successi. La partita è stata dominata dai giovani talenti, con doppiette di Perugini e Dottori e un gol finale di Berta, che hanno portato a un pokerissimo di reti.

La Primavera di Giorgi torna alla vittoria dopo quattro turni in cui aveva raccolto 2 soli punti. E lo fa calando il pokerissimo tra le mura amiche del centro sportivo "Paolo Rossi", con le doppiette di Perugini e Dottori e la quinta rete in chiusura siglata da Berta. Gara dominata dal Perugia contro una formazione, quella ligure, che, con 6 gare vinte in questo torneo, occupa le zone alte della classifica. Biancorossi in vantaggio dopo appena 9? con il gran destro di Perugini. Gli ospiti provano a reagire, ma al 36? Dottori raddoppia, con una conclusione violenta che si infila sotto la traversa.

