Set lego leaked del 2026 di Pokémon sorprende le aspettative
Le iniziative e le proposte legate al franchise di Pokémon si preparano a vivere un 2026 ricco di novità e sorprese. Tra rumors sui giochi di generazione 10, celebrazioni per il trentennale e nuove collezioni di carte da gioco, si prospetta un anno di grande fermento. In particolare, l’interesse si concentra anche sulle nuove collezioni LEGO dedicate a Pokémon, attese per il prossimo anno. Nonostante ancora nessun dettaglio ufficiale sia stato divulgato, alcuni leak hanno già suscitato entusiasmo ma anche qualche perplessità tra i fan. le nuove collezioni lego di Pokémon in arrivo nel 2026. le anticipazioni sui nuovi set. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Un leak ha svelato le caratteristiche di uno dei set LEGO Pokémon in arrivo nel 2026: il protagonista sarebbe, manco a dirlo, Pikachu! https://www.everyeye.it/notizie/lego-pokemon-leak-svela-set-pikachu-avra-funzione-rivoluzionaria-846772.html?utm_medi - facebook.com Vai su Facebook
LEGO leak reveals special Pikachu set for 2026 - Some new details about a Pikachu set from the 2026 LEGO Pokemon line leak online, pointing to a kit with at least two unusual features. Riporta msn.com
