Servizi | Pisa entra nell’Archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile

Pisa, 9 dicembre 2025 – A partire da martedì 2 dicembre il Comune di Pisa ha avviato il percorso di digitalizzazione dei servizi al cittadino, subentrando ufficialmente nell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC). Il passaggio si inserisce in un più ampio e progressivo percorso di innovazione tecnologica riguardante la digitalizzazione dei servizi, che ha visto confluire al Comune di Pisa risorse del PNRR digitale. L'adesione all'ANSC comporta la definitiva dismissione dei registri cartacei, che gli Uffici di Stato Civile di Pisa, dopo 159 anni di utilizzo, hanno chiuso formalmente nella giornata di lunedì 1 dicembre.

