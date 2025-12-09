Servizi cimiteriali | Sì alla gara europea per la gestione integrata

Il Comune di Pistoia ha approvato la gara europea per la gestione integrata dei servizi cimiteriali e di cremazione dal 2026 al 2029, con eventuale proroga di tre anni. La decisione segna un passo importante verso l’affidamento delle attività tramite una procedura aperta, garantendo un servizio più efficiente e moderno per il territorio.

PISTOIA La strada è stata tracciata, anche perché le scadenze non sono vicinissime ma per l'amministrazione pubblica si tratta di poco tempo: il Comune di Pistoia ha approvato, e licenziato con apposita determina dirigenziale, il via libera alla gara europea a procedura aperta per l'appalto di gestione integrata dei servizi cimiteriali e di cremazione per il periodo che va dal 2026 al 2029 con la possibilità di una ulteriore proroga di altri tre anni. Un percorso che l'amministrazione comunale ha già intrapreso nel 2020 sulla stessa lunghezza d'onda con la vincitrice dell'appalto formata dalla Rti (raggruppamento temporaneo di imprese) con la cooperativa sociale Barbara B, Altair Spa e Gem Matthews International, per quello che è il bando di gara probabilmente più oneroso per il Comune: la stima per i sei anni (tre più eventuali altri trentasei mesi) è di 6 milioni e 487mila euro.