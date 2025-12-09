Serie D | i bianconeri superati nel derby ora sono alla ricerca di almeno due pedine per ampliare l’organico Ciampelli | Sansepolcro un vero peccato

Il Sansepolcro, sconfitto nel derby, affronta ora la fase di mercato alla ricerca di almeno due rinforzi per rafforzare l’organico. La delusione per la sconfitta si mescola alle difficoltà strutturali del team, evidenziate anche dalle parole di Ciampelli, che definisce il risultato come un vero peccato. La squadra si prepara a rilanciarsi nel campionato di Serie D.

SANSEPOLCRO Perdere così fa male, alla classifica quanto al morale del Sansepolcro, che tuttavia ha rimesso a nudo i suoi problemi congeniti. A Trestina, in un derby praticamente privo di sussulti, la formazione di Davide Ciampelli (nella foto) ha retto senza patemi per 85 minuti, poi è arrivato l'episodio classico – unico modo per risolvere una partita del genere – che l'ha condannata. Insomma, il Sansepolcro non avrebbe meritato la sconfitta ma intanto il Trestina si ritrova con due punti in più e il Sansepolcro segna ancora il passo in una classifica che di volta in volta si appesantisce sempre più, perché – Camaiore e Cannara a parte – le altre si sono allontanate.